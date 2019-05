Bildrechte: imago/Harald Lange

Dem Gesamtbestand der Amsel hatte der Ubutu-Virus im vergangenen Sommer gebietsweise extrem zugesetzt. Deutschlandweit wurden zehn Prozent weniger gesichtet - regional zeigen sich möglicherweise die Nachwirkungen der tödlichen Virusinfektion: So wurden in Sachsen-Anhalt 21 Prozent und in Thüringen 18 Prozent weniger Amseln gesichtet als 2018. Besonders extreme Rückläufe verzeichnen Bremen mit 44 Prozent, Hamburg 40 und Rheinland-Pfalz mit 15 Prozent weniger Amseln. Statistisch gesehen gibt es pro Garten heute höchstens noch drei Amseln, vor zehn Jahren waren es noch mehr als vier.