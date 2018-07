In einer Analyse schreibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), ein Institut der Leibnitzgemeinschaft, dass die Braunkohlereviere in Deutschland relativ ungünstig liegen. Im größten Abbaugebiet im Rheinland zeichnet sich ab, dass es dort langfristig günstiger ist, Windstrom aus Niedersachsen und der Nordsee zu beziehen. Im Osten Deutschlands gibt es zwar viel Kohle aber wenig Nachfrage, folglich liegen die Überschüsse der Stromproduktion in Mitteldeutschland und der Lausitz im zweistelligen Terrawattstundenbereich. Das stark industrialisierte Süddeutschland mit seinem hohen Stromverbrauch profitiert von diesen Überschüssen nicht, solange Übertragungsnetze nicht deutlich ausgebaut werden.

Im Jahr 2016 stießen deutsche Braunkohlekraftwerke laut Umweltbundesamt insgesamt 153 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid aus, das entsprach etwa 50 Prozent aller CO2-Emissionen der deutschen Stromproduktion. Ein Grund dafür ist, dass Braunkohle besonders CO2-intensiv ist. Bei der Herstellung einer Megawattstunde stößt ein Kraftwerk nahezu eine Tonne CO2 aus, ein Erdgaskraftwerk dagegen nur 350 Kilogramm.

Blick auf den Leipziger Süden. Das Braunkohlekraftwerk Lippendorf am Horizont. Bildrechte: imago/Westend61 Braunkohle gilt als besonders "schmutziger" Brennstoff, da bei ihrer Verbrennung Quecksilber und andere giftige Schwermetalle frei werden. Doch die dürfen nicht einfach durch den Schornstein in die Luft entsorgt werden. Enge gesetzliche Vorgaben schützen die Bürger vor Giften in der Luft. Kraftwerke müssen deshalb festgelegte Grenzwerte einhalten und werden dazu mit entsprechenden Abgasreinigungsanlagen ausgerüstet. Auch ältere Kraftwerken werden hier nachgerüstet. Trotzdem kann es Unterschiede zwischen einzelnen Kraftwerken geben.



"Häufig werden bei neueren Anlagen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens auch zusätzliche Zusagen des Betreibers gemacht, die einschlägigen Grenzwerte sogar zu unterschreiten", sagt der Energieforscher Kai Hufendiek von der Universität Stuttgart. Wie giftig die Schafstoffe für die Menschen im Umfeld sind, die ein Braunkohlekraftwerk nach dem Filtern der Abluft noch abgibt, lasse sich nicht pauschal beantworten. "Bei den resultierenden Gesundheits- und Umweltschäden muss dann natürlich eigentlich bei jeder Emissionsquelle untersucht werden, wo die Schadstoffe in welcher Form auf die Umwelt und Menschen einwirken."

Grundlage von Kohle jeder Art sind Pflanzen, die absterben und von Mikroorganismen zersetzt werden. Dadurch entsteht Torf. Im Laufe der Zeit überwuchern immer neue Pflanzen ihre Vorgänger, dadurch wird der Torf unter ihnen langsam zusammengepresst und das Wasser herausgedrückt. Es entstehen Moore. Legen sich andere Bodenschichten darüber, etwa weil ein Fluss das Moor überspült und sich Sedimente auf den Torfschichten absetzen, wird der Druck weiter erhöht und mehr Wasser aus dem organischen Material herausgepresst. Über einen Zeitraum von 2 bis 65 Millionen Jahren entsteht dann Braunkohle. Die Braunkohle im mitteldeutschen Revier rund um Leipzig entstand vor 50 bis 60 Millionen Jahren, die in der Lausitz vor 5 bis 25 Millionen Jahren.

Bleibt die Braunkohle im Boden und kommt es zu weiterem hohen Druck, wird mehr und mehr Wasser aus dem Material herausgepresst. Im Lauf von 250 bis 350 Millionen Jahre entsteht so Steinkohle.

An der Stromerzeugung mit Braunkohle hängen einerseits Arbeitsplätze im Bergbau, andererseits Jobs in den Kraftwerken. Auf Basis von Statistiken des Freiburger Öko-Instituts und der Kohlenwirtschaft schätzt das DIW die Zahl der Braunkohlearbeitsplätze in der Lausitz auf etwa 7.800, und die im Mitteldeutschen Revier auf etwa 1.900.