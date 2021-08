Kennen Sie die Große Sackflügelfledermaus Saccopteryx bilineata? Wahrscheinlich nicht. Aber egal, ob am Tag der Fledermaus am 28. August oder an einem anderen Abend, in der Dämmerung, wenn die ersten Fledermäuse Kreise ziehen: Warum nicht mal mit Spezialwissen trumpfen? Der Nachwuchs der Großen Sackflügelfledermaus macht etwas, was menschlichem Nachwuchs sehr ähnelt: Sowohl Weibchen als Männchen babbeln und ahmen die Laute erwachsener Tiere nach, rhythmisch und in Silben. Das hat ein Forscherinnenteam der Uni Berlin bei Forschungen in Costa Rica und in Panama herausgefunden. Die Forschungsarbeit können Sie hier im Original lesen.

Sackflügelfledermäuse an einer Felswand Bildrechte: imago images/VWPics Die Forscherinnen hatten dazu vor Ort ab Geburt der Jungtiere bis zur Entwöhnung täglich akustische Aufnahmen und Videoaufnahmen von den Jungtieren gesammelt. Das war nur möglich, weil die Wissenschaftlerinnen ihr Lager in unmittelbarer Nähe der Fledermausbehausungen aufgeschlagen hatten und die Tiere sich so schon an ihre Anwesenheit gewöhnt hatten. Forscherin Martina Nagy zufolge ist das Babbeln der Jungtiere ein sehr auffälliges Übungsverhalten, das auch weit weg zu hören ist. Einzelne Schnattersequenzen können demnach bis 43 Minuten dauern.

Bei der Analyse der Hörproben später in Deutschland stellte sich heraus, dass die Laut-Übungen durch dieselben acht Merkmale gekennzeichnet ist, die auch menschliches Babbeln charakterisieren. Also zum Beispiel Silbenwiederholung, sowie rhythmische Wiederholungen, sowohl bei männlichen wie weiblichen Jungtieren. Genau das unterscheidet die Fledermäuse von Singvögeln: Bei denen babbeln nur junge Männchen.

Welche Fledermäuse hören oder sehen wir hier?

Bildrechte: imago stock&people Dass Sie nun am Abend der Großen Sackflügelfledermaus begegnen werden oder ihrem Babbeln lauschen können, ist sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht hören Sie ja mal genauer zu, wenn Sie Fledermäuse über den Garten schwirren sehen: In unseren Breitengraden ist es wohl eher die Rauhautfledermaus, die Mückenfledermaus, die Zweifarbfledermaus und der Große Abendsegler.

Batnight: Fledermausbeobachtung mit Profis

Oder Sie besuchen sogar die Orte, an denen an diesem Wochenende gemeinschaftlich Fledermäuse beobachtet werden. Der NABU lädt zum Fledermaus beobachten ein, nicht einfach nur so, sondern eher nach dem Motto, Fledermäuse gucken, so lange noch welche da sind. Weil viele Gebäude saniert und alte Bäume gefällt werden, haben Fledermäuse immer häufiger Probleme, Orte zum Unterschlüpfen zu finden. Einige Arten sind sogar akut vom Aussterben bedroht.

Bildrechte: imago images/imagebroker Daher also die jährliche "Batnight". In Sachsen am Sonnabend um 19:00 im Großen Garten in Dresden am Zooeingang, oder in 01612, Diesbar, Ortsteil Seußlitz am Gondelteich. Wer dorhin kommen will: Taschenlampe nicht vergessen, feste Schuhe anziehen. Auch Kinder sind herzlich willkommen.

In Sachsen-Anhalt finden am Samstag ab 18:30 Uhr begleitete Fledermaus-Beobachtungen statt, allerdings muss man sich für die Fledermausbeoachtung in Halle auf der Peißnitzinsel per Email anmelden: umweltbildung@peissnitzhaus.de. In Merseburg wird ebenfalls zur Fledermausnacht eingeladen, Treffpunkt ist am Mehrgenerationenhaus Merseburg, Roßmarkt 2. Veranstalter ist hier wie auch in Halle das Peißnitzhaus Halle und der NABU Regionalverband Merseburg-Querfurt, auch dafür Anmeldung per Email. Mehr Informationen zur Batnight und deutschlandweite Veranstaltungsorte hat der NABU auf dieser Seite gebündelt. Thüringen lädt am Freitag ab 20:30 Uhr in Erfurt-Mittelhausen, Kleine Gasse 6, beim NABU zum Fledermausschauen mit Ultraschalldetektor. Die bruane Langohrfledermaus Bildrechte: IMAGO / blickwinkel

Hier finden Sie einen Überblick des NABU zu allen Fledermaus-Veranstaltungen an diesem Wochenende mit Kontaktdaten zur Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen. Die Angebote sind nach Bundesländern sortiert.