Wenn die Regenwürmer bei den Menschen einen Präsidenten wählen dürften, dann wäre die Chance sehr hoch, dass sie Nico Eisenhauer ihre Stimme geben. Der Professor am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig weiß ganz genau, was die Würmer als "Ökosystemingenieure" für uns bedeuten. Und er fordert deshalb einen Paradigmenwechsel, einen neuen Blick auf die "erstaunlichen Kreaturen unter unseren Füßen“.

Bildrechte: Nico Eisenhauer/iDiv Regenwürmer mögen mysteriös sein und nicht das Charisma eines Pandabären haben, aber sie sind äußerst wichtig für andere Organismen und das Funktionieren unserer Ökosysteme. Prof. Nico Eisenhauer, iDiv

Zusammen mit einem internationalen Forscherteam hat Eisenhauer jetzt erstmals eine weltweite Verteilungskarte der Regenwürmer erstellt. Eines der Ergebnisse: Anders als sonst im Tierreich nimmt die Zahl der Regenwürmer nicht in Richtung Tropen zu. Die meisten von ihnen, sowohl nach Masse als auch nach lokaler Vielfalt, gibt es in den gemäßigten Zonen, in Europa, auch in Deutschland, im Nordosten der USA und in Neuseeland.

Die unterirdischen Biodiversitätsmuster stimmen also nicht mit denen der überirdisch lebenden Organismen überein, so die Studienergebnisse. Die Artenvielfalt von Pflanzen, Insekten oder Vögeln (Anzahl der Arten in einem bestimmten Gebiet) steigt nämlich normalerweise von hohen zu niedrigen Breiten. Das heißt, dass die Anzahl der Arten in den Tropen am höchsten ist.

Gewicht: Mehr Regenwürmer als Säugetiere