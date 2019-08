Dass ein Dorf umziehen soll, weil man an die Kohle darunter will: Dagegen kann man protestieren. Dass ein Dorf in Großbritannien aufgegeben wird, weil es in ein paar Jahrzehnten im Meer versinkt: Dagegen hilft zwar kein Protest, aber man kann sich darauf vorbereiten. Besonders dann, wenn die Behörden hier nicht mehr in Hochwasserschutz investieren wollen. Fairbourne ist dieses Dorf in Wales, es liegt nur knapp über dem Meeresspiegel und ist das, was uns in Europa die Folgen des Klimawandels drastisch vor Augen führt.