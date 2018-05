Inventur in der Natur: Welche Vögel piepsen und flattern da durch unsere Gärten oder Parks? Und wie viele? Der Naturschutzbund (Nabu) ruft auf zur großen Vogelzählung, in einem viertägigen Zeitraum - von Christi Himmelfahrt bis Sonntag - sollen sich Vogelfans eine Stunde lang nach Vögeln umschauen. Egal, ob Amsel, Spatz oder Kohlmeise - die Zahl der identifizierten Vögel kann man per Post, telefonisch oder über das Internet an den Nabu durchgeben. Aus den zugelieferten Daten errechnen und vergleichen die Naturschützer Daten, wie es um die Vogelwelt steht - welche gefährdet und welche stabil im Bestand sind. Die Zählaktion im Frühjahr findet analog zur Stunde der Wintervögel, einer Zählung im Januar, statt.