Saskia Jerosch ist einer dieser Menschen. Sie ist sogar Hamsterprofi und koordiniert für die Deutsche Wildtierstiftung die Suche in Sachsen-Anhalt für das deutschlandweite Projekt Feldhamsterland. Jetzt ist Frühjahrskartierung, erklärt Jerosch, "das zieht sich noch den ganzen Mai über". Riesige Flächen werden von den Freiweilligen, den Bürgerwissenschaftlern, die die Vorkommen zählen, abgelaufen, mit wachem Blick auf den Boden. Doch die Funde sind sehr selten. Acht Feldhamsterbaue auf 23 Hektar am ersten Tag der Kartierung Anfang Mai. "Das zeigt die Situation", so Jerosch, "dass wir uns mit einer Art beschäftigen, die kurz vorm Aussterben ist."