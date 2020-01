Auch Blütenalter und Anzahl der Bestäuber beeinflussten die Nektarqualität. Bildrechte: imago/Winfried Rothermel

Sie ließen Versuchs-Hummeln vom Typ Dunkle Erdhummel drei Flüssigkeiten mit verschieden hoher Zuckerkonzentration naschen, von 35, 50 bzw. 65 Prozent. Also Zuckergehalte so verschieden, wie sie auch in der Natur vorkommen können, denn die Blüten versuchen mit allen möglichen Mitteln potentielle Bestäuber anzulocken: Blütenfarbe, Duft und Nektar. Und deren Zuckergehalt variiert dementsprechend auch. Das kann viele Gründe haben, wie Silvio Erler vom Julius-Kühn-Institut im Bereich Bienenschutz in Braunschweig erklärt: