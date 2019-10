Genau eine solche Untersuchung haben nun Forscher unter der Leitung der Technischen Universität München (TUM) angestellt. Die Wissenschaftler sammelten dazu zwischen 2008 und 2017 Daten aus drei Regionen: auf der Schwäbischen Alb in Süddeutschland, im Hainich - einem bewaldeten Höhenrücken in Thüringen - sowie in der brandenburgischen Schorfheide. Dabei kamen Informationen zu mehr als einer Million Insekten und 2.700 Arten zusammen, die am Mittwoch (30.10.2019) im angesehenen Wissenschaftsmagazin "Nature" vorgestellt wurden.

Vom Artenschwund betroffen sind vor allem Wiesen in der Nähe zu stark landwirtschaftlich genutzten Flächen, wie hier in der Schorfheide. Bildrechte: Dr. Ulrike Garbe / Landesamt für Umwelt, Brandenburg