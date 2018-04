In Norwegen haben Jäger in diesem Winter 30 Wölfe geschossen, so viele wie nie zuvor. Wie das norwegische Umweltministerium am Freitag mitteilte, sei in diesem Jahr die Quote erhöht worden. Insgesamt 42 Wölfe waren zum Abschuss freigegeben worden, allein 16 davon befanden sich am Rand einer Schutzzone, die an der Grenze zwischen Norwegen und Schweden liegt. In Schweden wurden im gleichen Zeitraum 48 Wölfe getötet. Seit 31 März ist die Jagdsaison offiziell beendet.