Modellkommune in Sachsen-Anhalt Nachhaltigkeits-Coaching für Landsberg

Hauptinhalt

Die Stadt Landsberg in Sachsen-Anhalt bekommt ein ganz besonderes Coaching: Wissenschaftler beraten die Kommune, wie sie in Zukunft nachhaltiger, umweltfreundlicher und auch kostengünstiger wirtschaften kann. Landsberg wurde unter 117 Bewerbern deutschlandweit als einzige Kommune in Sachsen-Anhalt ausgewählt und ist somit eine von 27 sogenannten "Modellhaften Zukunftskommunen für eine Nachhaltige Entwicklung". Was kommt nun auf Landsberg zu?