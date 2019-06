Die gewaltigen Bodenbilder, die zwischen 400 und 100 Jahren vor unserer Zeitrechnung in den Boden der Nazca-Wüste Perus gescharrt wurden, wurden erst Anfang der 1930er-Jahre wissenschaftlich entdeckt und untersucht. Den größten Anteil an der Erforschung der Geoglyphen hat die gebürtige Dresdnerin Maria Reiche.

Die Universalgelehrte mit mehreren naturwissenschaftlichen Studienabschlüssen hatte ihr Leben der Erforschung und Vermessung der Nazca-Linien gewidmet. In Peru wurde sie anfänglich verkannt und beschimpft als die "Hexe, die die Wüste kehrt." Denn genau das tat Reiche über Jahrzehnte, mit einem Besen legte sie Stück für Stück die gigantischen Zeichnungen frei, fotografierte sie aus der Luft, indem sie sich unten an einen Hubschrauber anbinden ließ. Sie kartographierte und maß die Zeichnungen aus und erreichte, dass die Linien als UNESCO-Welterbe geschützt wurden. Bis heute ist Maria Reiche in Peru präsent im Nationalgedächtnis, viele Schulen, Plätze und Straßen sind nach ihr benannt. In Deutschland ist Reiche und ihr wissenschaftliches Werk so gut wie vergessen. Sie starb 1998 in Lima.