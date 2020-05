Die beiden deutschen Forschungsschiffe wurden im März von ihren eigentlichen Einsatzgebieten abgezogen und mussten in die deutsche Leitstelle für Expeditionsschiffe nach Emden zurückkehren. Glück im Unglück, jedenfalls für die Expedition MOSAIC an Bord der "Polarstern". Deren Versorgungsweg war nämlich durch die Corona-Pandemie von ihrem Versorgungsnetz abgekoppelt worden. Spitzbergen, die Zwischenstation für Material und Schiffspersonal, ist Corona-bedingt gesperrt. Ersatzweise wurde dann im März beschlossen, dass Nachschub und das neue Team per Schiff zur Polarstern kommen, mit der "Sonne" und der "Maria S. Merian".

Quarantäne vor dem Schichtwechsel

Während auf der "Polarstern" und der Scholle also Klarschiff für die 4. Crew gemacht wurde, erleben deren Mitglieder vorab schon einen Hauch von "Schollenleben": Sie sind seit 12. Mai in strikter Quarantäne in einem Hotel in Bremerhaven, indirekt also in einer Art Trockenübung für das abgeschiedene Leben auf dem arktischen Eis. Nur über Online-Plattformen haben sie Kontakt zur Außenwelt.