Mosaic-Expedition: Leipziger Forscher fliegen zum Schichtwechsel ins ewige Eis

Markus Rex Bildrechte: Alfred-Wegener-Institut

Die Verspätung sieht man im Team sportlich, denn an sich sei es ein Rekord, sagt Expeditionsleiter Markus Rex, dass es ein Schiff so früh im Jahr so weit in den Norden geschafft hat, knapp 156 Kilometer vom Nordpol entfernt.



Einziger Haken: Das Schiff hat auf der Fahrt mehr Treibstoff verbraucht als geplant, aufgrund des festen Meereises. Ein Fall für die Logistiker der Expedition - wie kann schnell zusätzlicher Treibstoff in diese unwirtliche Gegend kommen? Die Lösung fällt ganz anders aus - das Versorgungsschiff fährt zurück und ab Murmansk sticht ein dritter Eisbrecher in See, die "Admiral Makarov", und kommt der "Kapitan Dranitsyn" entgegen.