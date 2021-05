Es ist getarnt als sportlicher Wettbewerb zwischen Kommunen, zu dem seit Jahren immer ab Mai beim "Stadtradeln" aufgefordert wird: In welcher Stadt ist die Bevölkerung in einem definierten Drei-Wochenzeitraum am radmobilsten? Dazu werden die gefahrenen Kilometer von allen, die sich beim Stadtradeln anmelden, per App erfasst oder von Hand auf der Stadtradeln-Seite eingetragen. In Erfurt beginnt heute die Aktion, die bis zum 16. Juni dauert.