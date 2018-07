Am frühen Dienstagmorgen wurden Leipziger Gärten und Parks ein kleines Stück weit erlöst: Nach Wochen der Trockenheit, die nur von kurzen Gewittern mit wenig Niederschlag unterbrochen wurde, regnete es endlich wieder länger als eine Stunde am Stück. In Gohlis fielen bis zum Mittag rund 7,5 Liter Regen zu Boden, das notiert die Webseite www.leipzig-wetter.de des Hobbymeteorologen Michael Jung, der die Daten seiner privaten Wetterstation live im Internet veröffentlicht. Zumindest die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsens und Thüringens ist damit fürs Erste gebannt.

Ist die große Trockenheit damit zu Ende? Je nach Region fielen die Niederschläge höchst unterschiedlich aus. In Thüringen kamen stellenweise nur zwei Liter Regen pro Quadratmeter an, in Oschatz dagegen waren es 13 und in Strauch nördlich von Dresden sogar 14 Liter. In Sachsen-Anhalt, in Teilen Nordthüringens und in Ostsachsen blieb es dagegen bislang trocken.

"Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Regionen auch noch Niederschläge abbekommen", sagt Meteorologe Henry Geyer beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Zumindest die Menschen in der Magdeburger Börde und in der Altmark dürfen sich Hoffnungen machen, da sich am Dienstagmittag ein Regengebiet von Nordwesten her nähert. Auch für Ostsachsen erwartet der DWD bis Abend noch Niederschläge.

Wetter könnte wechselhafter werden

Ob sich damit auch die Großwetterlage grundsätzlich ändert, ist noch offen. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass die Siebenschläferregel in diesem Jahr nicht eintritt. Zum meteorologisch wichtigen Zeitraum Anfang Juli hatte sich ein stabiles Omega-Hochdruckgebiet über Deutschland ausgebildet, das Land blieb fast eine Woche lang nahezu wolkenfrei. Dieses Hoch hat sich nun deutlich abgeschwächt, sagt Meteorologe Henry Geyer.

In etwa 5000 Metern Höhe hat sich ein Höhentief gebildet, ein Kaltluftkörper. Der hat sich dann bis zum Boden hin fortgesetzt, so dass wir jetzt auch hier ein Tiefdruckgebiet haben. Weil die Strömungen oben in der großen immer noch sehr schwach sind, kreiselt diese Wetterlage aktuell. Henry Geyer, Deutscher Wetterdienst Leipzig

Laut DWD-Prognose zieht das Tief am Donnerstag und Freitag Richtung Osten ab. Danach könnte sich wieder ein Hochdruckgebiet durchsetzen, aber das sei vermutlich schwach und instabil. Für das kommende Wochenende rechnet der DWD nur mit geringen Niederschlägen in Mitteldeutschland.