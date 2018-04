Rund 18.000 Raketen- und Satellitenteile – zehn Zentimeter und größer - umkreisen die Erde. Und hunderttausende Klein- und Kleinstteile kommen noch dazu. Für uns wird das höchstens gefährlich, wenn wie am Oster-Wochenende eine ganze Raumstation unkontrolliert abstürzt und nicht richtig verglüht. Für die Astronauten und die teuren Satelliten im All, die z.B. dafür sorgen, dass wir auch im Urlaub im Mittelmeer noch das gute deutsche Fernsehen sehen können, sind sie eine echte Gefahr.

Mit jedem Start, mit jeder Rakete, jedem Raumschiff und Satelliten werden es mehr. Passend zur Jahreszeit geht Europa jetzt den ersten echten Schritt in Richtung: Aufräumen im Weltall. Am Montag startete in Cape Canaveral eine Falcon 9-Rakete mit tonnenweise Ausrüstung für die Internationale Raumstation ISS: mit an Bord das System “RemoveDEBRIS“.