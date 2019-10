Wir lieben es doch alle: Das beruhigende Knistern des Holzes, die wohlige Wärme und ein zarter Duft entrinnt dem flackernden Feuer, was uns auch noch optisch in seinen Bann nimmt. So ein Kamin ist schon was Feines - und so umweltfreundlich. Doch so einfach ist das nicht, sagt Dominik van Pinxteren vom Leibniz Institut für Troposphärenforschung: