Der Leipziger Wissenschaftler Thomas Labbé ist Hauptautor der Studie: Bei den Erntedaten lassen sich ihm zufolge zwei Phasen erkennen, bis 1987 seien die Trauben typischerweise ab 28. September gelesen worden, seit 1988 ab dem 15. September, im Durchschnitt also 13 Tage früher. Das Datenmaterial zeige, so Labbé, dass in der Vergangenheit heiße und trockene Jahre ungewöhnlich waren, in den vergangenen 30 Jahren aber zum Normalfall geworden seien. Selbst für die Forscher war der Befund überraschend: "Dass sich der beschleunigte Erwärmungstrend seit den 1980er Jahren in dieser Zeitreihe so klar erkennen lässt, haben wir nicht vorhergesehen", sagt Mitautor und Klimaforscher Christian Pfister.

Wissenschaftliche Untersuchungen über jahrhundertelange Zeiträume wie in Frankreich gibt es in Mitteldeutschland nicht, aber auch bei uns zeigt der Trend zu einer früheren Lese. So begann etwa die Weinernte 2018 im Saale-Unstrut-Gebiet und in den sächsichen Weinlagen bereits Mitte August, so früh wie nie zuvor. Und auch in diesem Jahr startete die Lese in dem Weinanbaugebiet im Süden Sachsen-Anhalts Ende August, eine Woche vor dem traditionellen Winzerfest in Freyburg.