Und sie zeigen einen für große Teile Mitteldeutschlands gefährlichen Trend. Denn während bundesweit die Zahl der Menschen, die an der von Zecken übertragenen Virusinfektion FSME erkrankten, deutlich zurückging – von 607 auf 462 – stieg sie bei uns deutlich an.



Erkrankten 2018 in Sachsen zwölf Menschen an FSME, so waren es 2019 mit 27 mehr als doppelt so viele. In Sachsen-Anhalt stieg die Zahl von eins auf fünf. Nur in Thüringen gab es einen Rückgang von zwölf auf acht Fälle.