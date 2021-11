Bestimmt und zeitlich eingeordnet haben die Forscher die Art anhand zweier Schädel, die bei Grabungen in Ostgrönland schon 1994 entdeckt wurden. Dabei handelte es sich um die Reste eines Jungtiers und eines etwas älteren Dinos. Ursprünglich war einer der Schädel dem Platosaurus, einem Langhalssaurier, zugeordnet worden, der seinen Lebensraum in Deutschland, Frankreich und der Schweiz hatte.

Ein spezielles Analyseverfahren, bei dem innere Strukturen in Form von digitalen 3D-Modellen dargestellt werden, zeigt jetzt, dass die bisherige Zuordnung nicht stimmt, wie Studien-Erstautor Victor Beccari sagt: "Die beiden Schädel sind in vielen Aspekten ihrer Anatomie einzigartig, zum Beispiel in den Knochenproportionen und -formen. Diese Exemplare gehören mit Sicherheit zu einer neuen Art." Sie ähneln einerseits bisher beschriebenen Sauropodomorphen, die auf dem europäischen Kontinent vorkamen, andererseits aber auch brasilianischen Dinosauriern wie Macrocollum und Unaysaurus auf, die etwa 15 Millionen Jahre älter sind. Sie alle bilden mit dem deutschen Plateosaurus die Gruppe der Plateosauriden.

Die Studie "A New Sauropodomorph Dinosaur from the Late Triassic (Norian) of Jameson Land, Central East Greenland" ist in MDPI erschienen.