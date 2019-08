Über die potenziellen Gefahren wird viel gesprochen: Seit Frühjahr sind die sogenannten eScooter in Deutschland als Verkehrsmittel zugelassen. Begleitet wurde die Einführung von zahlreichen Berichten über Unfallrisiken für Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer. In den USA gibt es bereits seit zwei Jahren Erfahrungen mit den Batterie-betriebenen Rollern. Eine Studie von dort zeigt jetzt, dass die Unfallopfer vor allem Männer waren, die ohne Helm fuhren und oft mit Alkohol und Drogen im Blut unterwegs waren.

Im September 2017 erschienen die eScooter plötzlich in den ersten Städten in Kalifornien. Auch in den USA wurde die Einführung von heftigen Debatten begleitet. Einige Städte, darunter Nashville, Santa Monica, Denver, San Francisco und San Diego haben die Roller nach der Einführung wieder verboten. In mehr als 65 Städten kann man sie allerdings mieten und die Investoren erwarten hohe Gewinne.



Auf Druck der Branche kippte der Bundesstaat Kalifornien die Helmpflicht für über 18-jährige eScooter-Fahrer. Die Roller dürfen mit über 50 Kilometern (35 Meilen) pro Stunde über kalifornische Straßen gelenkt werden. Ein Team von Gesundheitswissenschaftlern um den Mediziner Leslie Kobayashi von der Universität in San Diego, Kalifornien, hat jetzt untersucht, wer eigentlich die Opfer bei Unfällen mit eScootern sind.