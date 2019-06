Die umweltfreundlichste Verpackung ist die, die keinen Müll hinterlässt. Aber beim Thema Müll ist es wie im Märchen von Hase und Igel, ein ewiger Wettlauf zwischen Erfindung neuer Verpackungen und deren Vermeidung.

Zwar hat die Politik dem Müll den Kampf angesagt, Hersteller müssen seit Januar 2019 ihre Verpackungsart registrieren lassen und sind an den Kosten der Entsorgung beteiligt. Und nicht zufällig hat sich die Verpackungsmesse FachPack in Nürnberg ihr Treffen 2019 unter das Motto "Das umweltgerechte Verpacken" gestellt. Winfried Batzke, Geschäftsführer des Deutschen Verpackungsinstituts e.V. warnte die Branche schon 2017 in einem Interview:

Schlussendlich sitzt der Konsument am längeren Hebel, der seine Überzeugung klar formuliert und diese nicht zuletzt über seine Kaufentscheidung kommuniziert. Winfried Batzke, Verpackungsinstitut

Käufer stimmen mit den Füßen ab - oder auch nicht

So richtig sorgen muss sich die Verpackungsidustrie nicht, nur wenige Verbraucher nutzen oder begreifen ihre Macht an der Kasse.

Bildrechte: imago/Ralph Peters Denn vor dem Einkauf steht die grundlegende Wahl, die zwischen Pest und Cholera: Hier die eigene Bequemlichkeit, da die Umwelt und Gesundheit irgendwelcher Menschen am anderen Ende der Welt. Entweder "im klimatisierten/beheizbaren Auto zum Großmarkt" oder schwitzend mit Dosen und Schraubgläsern auf dem Rad zum Unverpacktladen. Die finden viele gut, aber nur wenige gehen tatsächlich hin. Der positive Effekt bewussten Einkaufens, Verzicht auf Auto oder Jogurt im Plastikbecher ist abstrakt. Es sagt keiner: "Danke, dank Dir schwappen jetzt fünf Jogurtbecher weniger durch das Meer vor meiner Haustür!" Oder, "Oh, jetzt riecht die Luft gleich viel besser."

Die Halbherzigkeit des Verbrauchers

Bildrechte: imago/Geisser Auch das kann die Halbherzigkeit in Sachen Müllvermeidung erklären, wie das Beispiel der Plastiktüten zeigt. Seit 2017 muss man für sie bezahlen, der Verbrauch ist von 5,6 Milliarden Stück auf 2,4 Milliarden jährlich gesunken. Die hauchfeinen Beutel für Obst- und Gemüse sind aber fast überall weiter Alltag. Erst langsam setzt ein Umdenken ein, indem Supermärkte und Discounter die Tüten durch Papier ersetzen oder auch für die dünnen Beutel Geld verlangen. Dass es konsequenter geht, zeigen z.B. Kenia, Uganda, Tansania und Ruanda. Dort sind Plastiktüten verboten und bei Missachtung drohen hohe Geldstrafen.

Den Großteil des Verpackungsmülls in Deutschland machen aber all die anderen Plastikverpackungen aus - angefangen bei den handlichen Plastik-Kartons, die sich so prima stapeln lassen, mit Trauben, Salat oder Beeren drin, die Plastikbecher mit Kartoffelsalat, Brotaufstrich oder Sahne. Und da haben wir noch gar nicht in die anderen Schränke unseres Alltags geschaut - einzeln verpackte Tabletten für Spül- oder Waschmaschine, Duschgels, Shampoos, Kosmetikprodukte...

Essbare Verpackung - ein alter Hut

Bildrechte: imago/CHROMORANGE Essen ohne Verpackung ist an sich nichts Neues. Beim Eis verspeist man die Waffel, im türkischen Döner stecken Gemüse und Fleisch in einer Teigtasche, im mexikanischen Taco im Maisfladen. Auf Volksfesten werden inzwischen vereinzelt warme Gerichte in knusprigen Ess-Schalen gereicht, Hotels bieten zum Frühstück statt verschweißten Mini-Plastikschalen Mini-Waffelschälchen als Behälter für Marmelade oder Honig an. In Japan ist nicht die Waffel die Verpackung, sondern eine Alge: Das Onigirazu, eine Art Sandwich aus Reis und Gemüsen, umwickelt von essbaren Algen.

Essbar oder kompostierbar: Flüssigkeitsbehälter