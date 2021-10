Fast jede fünfte Vogelart in Europa ist vom Aussterben bedroht oder kurz davor. Darauf weist die Naturschutzorganisation BirdLife International hin. Sie ist die europäische Vogelschutz-Dachorganisation, der auch der NABU angehört. Jüngsten BirdLife-Daten zufolge sind Seevögel, Wildvögel, Wattvögel und Greifvögel die am stärksten bedrohten und am schnellsten schwindenden Vogelgruppen in Europa. Auch die meisten Lerchen, Ammern und Neuntöter sind demnach im Rückgang begriffen, ebenso gibt es starke Rückgänge bei Enten und Wattvögeln. Wenn man auf die Gesamtzahl der Vogelarten in Europa schaut, gelten 71 Arten als bedroht, umgerechnet 13 Prozent. Weitere 35 Arten seien kurz vor diesem "Status" und ihr Vorkommen bereits rückläufig.