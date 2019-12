Die aktuelle Ausgabe von "Nature" mit der Titelstory "One Year. 10 Stories." Bildrechte: David Szakaly

Zu diesen Personen gehört etwa der Mikrobiologe Jean-Jacques Muyembe Tamfum, der in der Demokratischen Republik Kongo zum Ebola-Virus forscht, der in diesem Land seit dem Wiederaufbrechen 2018 bereits mehr als 2.200 Menschen das Leben gekostet hat.



Oder die Astrophysikerin Victoria Kaspi, die in Kanada half, ein Teleskop so einzustellen, das mysteriöse Strahlungsblitze am Himmel besser untersucht werden können.



Es sind auch streitbare Geister unter den vorgestellten Forschern, wie der brasilianische Physiker Ricardo Galvão, der sich seinem Präsidenten Jair Bolsonaro entgegenstellte. Bolsonaro wollte einen Bericht von Galvão verhindern, der darlegte, wie sehr sich die Abholzung im Amazonas-Gebiet beschleunigt hat. Dafür wurde der Physiker schließlich als Präsident des Brasilianischen Weltraumforschungsinstituts INPE abgesetzt.



Weit bekannter - und auch umstrittener - ist die inzwischen weltberühmte Greta Thunberg. Die junge Schwedin ist zwar keine Wissenschaftlerin, hat aber mit ihrem Protest auf die Gefahren durch die globale Erwärmung nachdrücklich aufmerksam gemacht.