Es ist lange so dargestellt worden, dass nur Männer was vom Sex haben sollen oder haben. Dass die Frauen auch in ihrer Sexualität voran geschritten sind und auch ein Lustempfinden haben dürfen und sich mit ihrer eigenen weiblichen Lust auseinandersetzen, das ist auch alles erst in den letzten Jahren entstanden. Früher ging es dabei um den Mann. Das ist ja heute nicht mehr so. Gott sei Dank!

Anne Kreklau, Fachärztin für Gynäkologie