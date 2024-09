Bei der Konferenz der Internationalen Walfangkommission (IWC) in Lima ist die Einrichtung eines neuen Walschutzgebiets im Südatlantik knapp gescheitert. Der von Argentinien, Brasilien und Uruguay eingebrachte Vorschlag verfehlte die erforderliche Dreiviertelmehrheit bei dem Treffen in der peruanischen Hauptstadt um eine Stimme. Die Walschutzorganisation Ocean Care verwies auf die zwanzig Jahre andauernden Bemühungen, ein Wahlschutzgebiet einzurichten. Noch nie sei der Ausgang einer Abstimmung darüber so knapp gewesen sei.