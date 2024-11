Diese Menschen können häufiger ruhe- und rastlos sein als andere Menschen und neigen deshalb eher zu "Reisefieber". Sie verlassen gerne ihre vertraute Umgebung, um Neues zu sehen. Das zumindest ist die Argumentation, der der National-Geographic Autor David Dobbs in einem Magazinartikel folgt. Dobbs bezieht sich auf Studien und liefert spannende Argumente. Aber: Es handelt sich um das Werk eines Journalisten, keine wissenschaftliche Studie. Das Wanderlust-Gen ist also nicht als belegt anzusehen.

Dennoch kann man einen Zusammenhang zu wissenschaftlichen Befunden herstellen: DRD4-7R wirkt bei der Regulierung von Dopamin mit. Menschen mit der Variante sind stärker als andere motiviert, sich am sozialen Leben zu beteiligen, sind geistig reger und körperlich aktiver. Das legten zumindest die Befunde von Robert Moyzis und seinen Kollegen an der Universität von Kalifornien in den Neunzigerjahren nahe. In anderen Studien wiederum wurde die Genvariante mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), einer generellen Neigung zu riskantem Verhalten und einem höheren Risiko für Suchterkrankungen in Verbindung gebracht.