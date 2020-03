Phasenweise Rückkehr ins öffentliche Leben nach Altersgruppen?

Alex G. betrachtet die Altersgruppe der 0- bis 39-jährigen als am geringsten gefährdet und hält es damit für möglich, sie als erste wieder ins öffentliche Leben zu entlassen. Dabei zieht er auch die Möglichkeit in Betracht, dass diese Menschen mit dem Coronavirus in Kontakt kommen, immun werden und damit sogar zu einer Immunisierung der Gesamtbevölkerung beitragen. Könnte das funktionieren?

Gezielte Durchseuchung - gefährlich und kontraproduktiv

Prof. Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charite, sieht die gezielte Ansteckung junger Menschen kritisch. Zum einen würde das die derzeitigen Bemühungen zunichte machen, die Verbreitung des Virus generell einzudämmen. Und er hat zudem ethische Bedenken:

Prof. Christian Drosten warnt vor einer gezielten Corona-Infektion jüngerer Menschen. Bildrechte: dpa Junge Menschen sind nicht grundsätzlich frei von einem Risiko. Es gibt auch jüngere Patienten, die ohne Vorbelastung schwer an Corona erkranken oder sogar daran versterben. Wir werden keine Todesfälle provozieren. Prof. Christian Drosten, Virologe

Darüber hinaus ginge der Prozess auch dann zu langsam voran: Bis unter den aktuellen Bedingungen eine Infektionsrate der Bevölkerung von 70 Prozent erreicht würde, würden Jahre vergehen. Zudem dürfte es schwer werden, eine Altersregelung so durchzusetzen. In vielen Familien leben Menschen unterschiedlichen Alters zusammen. Wie sollte sich ein 45jähriger Vater verhalten, dessen 10jähriges Kind wieder ins Schwimmbad dürfte? Er müsste es begleiten. Und selbst wenn nicht, würde dieses Kind möglicherweise einen Infekt mit nach Hause bringen und dabei den Ü-40-Vater, der ja streng genommen schon ein höheres Risiko trägt, anstecken.

Dennoch sehen Virologen genau wie User Alex in der gesonderten Betrachtung der Risikogruppe eine Chance, das normale Leben wieder anlaufen zu lassen:

Risikogruppe 70+ besonders schützen

Würde man jetzt alle Menschen mit einem Mal ungeschützt raus lassen, würde sich das Virus sofort wieder rasend schnell ausbreiten, alle Maßnahmen wären dann umsonst gewesen. Prof. Alexander Kekulé

Tests, Tests, Tests!

Testen und Isolieren

- Alle Personen mit Eigenverdacht und der gesamte Kreis der Kontaktpersonen von positiv getesteten Personen.

- Bis Ende April täglich 200.000 Tests, statt derzeit 400.000 pro Woche.

- Bürger sollen den Rachenabstrich für den Test auch selbst durchführen – in Drive-Ins oder Telefonzellen-Teststationen.

- Isolierung aller positiv getesteten, Local Tracking von Mobiltelefonen – ein Verfahren, mit dem über "mehrere Jahre hinaus die wahrscheinlich immer wieder aufflackernden kleinen Ausbrüche" sofort eingedämmt werden können.

Informieren

Die Studie wurde von Wissenschaftlern des Robert Koch-Instituts und weiterer Forschungseinrichtungen in Deutschland und Europa erstellt. Sie beinhaltet auch Ratschläge für die Informationen über das Virus. Notwendig sei eine "deutschlandweite und transparente Aufklärungs- und Mobilisierungskampagne". Dazu gehört auch die Vorbereitung auf ein Worts-Case-Szenario, also den schlimmsten Fall. Der geht von einer Todesrate von 1,2 Prozent der Infizierten aus. Er würde auch bedeuten, dass Ende Mai 80 Prozent der Patienten, die eigentlich auf die Intensivstation müssten, von den Krankenhäusern abgewiesen würden. Das gilt allerdings nur für den Fall der ungebremsten Ausbreitung des Virus, ohne die jetzt bereits eingeleiteten Maßnahmen.

Dance und Distance