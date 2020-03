Warum bösartige Menschen trotzdem Erfolg im Job haben

Dunkle Persönlichkeiten manipulieren also bewusst, um an ihr Ziel zu kommen. Zeigen sie gute Leistungen, machen sie das nicht unbedingt zum Wohle der Firma, sondern aus rein egoistischen Motiven, erläutert Kückelhaus. Besonders in Bereichen der Wirtschaft, in denen es viel Geld zu verdienen gibt, scheinen sich diese Menschen sehr wohl zu fühlen.