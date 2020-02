Wann Susann M. das letzte Mal im Geschäft Klamotten Shoppen war, weiß sie nicht: "Vielleicht vor zehn Jahren?" grübelt sie im Gespräch mit MDR Wissen:

Dieses schlechte Gefühl in der Anprobekabine, die Beleuchtung, die Enge... Dann sieht's doof an mir aus, meine Größe gibt' s oft nicht. Das Gesicht der Verkäufer, wenn man nach Größe 46 fragt. Bestelle ich online, fällt das alles weg!

Seit etwa zehn Jahren kauft die Leipzigerin Wäsche nur noch online, entweder direkt bei bestimmten Marken oder bei Online-Versandhändlern. Besonders wichtig für die Online-Shopperin: "So macht einkaufen Spaß und keiner sieht, wenn ich XXL anklicke", meint die 35-jährige Leipzigerin. Auch ihr Mann Carsten kennt das. Er findet nach eigenen Angaben im Geschäft selten Hosen oder Pullover die zu seinen Proportionen passen, er ist knapp 1,90 Meter groß und schlacksig. Damit Klamotten richtig sitzen, fehlen ihm entweder am Bauch ein paar Kilo oder sie sind zu kurz: "Ich versuche immer mal wieder im Geschäft zu kaufen, aber meist erfolglos."

Lebensmittel und und Getränke kaufen Carsten und Susann noch direkt im Supermarkt. Im Gegensatz zu Katharina D. Die 30-Jährige, Mutter von drei Kindern, bestellt für ihre Familie alles online, ob Seife, Schuhe, Getränke oder Lebensmittel: "Das spart wahnsinnig viel Zeit, wir kaufen exakt so viel wie wir brauchen, wir haben viel weniger Plastikmüll seither."

Eine internationale Forschungsgruppe hat solche Verkaufswege und deren jeweiligen ökologischen Fußabdruck miteinander verglichen und im Magazin Environmental Science & Technology veröffentlicht. Eine mathematische Mammutaufgabe angesichts verschiedener Vertriebswege seitens der Hersteller, verschiedener Transportmittel, Kosten für Lagerungen, Zwischenlager, Qualitätsverlust bei langer Lagerung, Kosten durch Rücksendungen, die ebenfalls auf den ökologischen Fußabdruck einzählen im Vergleich Online-shopping - direkter einkaufen vor Ort. Das Schöne an der Studie - sie beleuchtet nicht allein das Verhalten der Kaufenden - sondern auch das der Hersteller und Vertreiber.

Käufer können was tun, Verkäufer aber auch

Ein Lastenfahrrad von Hermes. Bildrechte: imago images / Schöning Denn egal, wie wir einkaufen: Der Teil des ökologischen Fußabdrucks, der durch die verschiedenen Transportwege anfällt, lässt sich immer verkleinern. Und zwar egal, ob man in den Laden geht oder oder online bestellt. Da, wo traditionell viel mit dem Auto eingekauft wird wie in den USA, könnte Online-Shopping die Zahl der privaten Einkaufstrips verringern und den ökologischen Einkaufsfußabdruck eindampfen, sagen die Forscher. Aber da, wo Einkäufe traditionell viel zu Fuß oder per Rad erledigt werden, erhöht das Online-Shopping die Lieferfahrten und plustert so den ökologischen Einkaufsfußabdruck auf.

Am Anfang der Vertriebskette: Was Hersteller und Verkäufer tun können

Die Produzenten und Verkäufer hingegen könnten ihre Produkte umweltfreundlicher an die Kundschaft bringen, indem sie auf kurzen Strecken vom Lager zum Haushalt oder zur Filiale umweltfreundliche Transportmittel nutzen. Auch die Lage der Vertriebsfilialen spielt eine Rolle, steht sie auf der "grünen Wiese" oder ist sie nah am Verbraucher? Oder beim Vertrieb: Wenn viele Produkte nicht in weit voneinander entfernten Lagern aufbewahrt werden, entfallen bei Bestellungen Zusatzwege von einer zur nächsten Lagerfläche. Viele einzelne Päckchen von vielen Anbietern - manchmal auch möglich: Ein Paket mit viel Inhalt vom gleichen Anbieter. Bewusst entscheiden: Muss das Gekaufte wirklich per Express am nächsten Morgen kommen?

Am Ende der Produktkette: Was Käufer tun können

So rechnete das Forschungsteam aus, was den Treibhausgasausstoß beim direkten Einkauf verringert: Indem man die Einkäufe "kettenartig" angeht - also auf einer Tour mehrere Läden ansteuert, statt mehrfach loszufahren. Oder auf ohnehin anfallenden Wegen, zum Beispiel von der Arbeit nach Hause, Zwischenstopps zum Einkaufen einlegen. Und, wenn möglich, eine ökologisch gesehen günstige Transportart wählen.