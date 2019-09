Jahr für Jahr ziehen an der Westküste Kanadas mehrere Tausend Grauwale vorbei. Sie pendeln dort zwischen den kalten, aber nahrungsreichen Gewässern im Norden und den wärmeren im Süden, wo sie ihre Kälber zur Welt bringen. Der britische Zoologe Mark Carwardine begleitet interessierte Touristen beim Whalewatching in dieser Region.

Noch heute kann man die Hand- und Fingerknochen in Walflossen erkennen. Solche Überbleibsel einer anderen Zeit verraten Biologen heute, wie Evolution funktioniert. Und es sind nicht nur die übriggebliebenen Knochen in den Walflossen, an denen sich das Wirken der Evolution ablesen lässt.