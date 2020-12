Rituale zum Fest Weihnachten 2020 wird anders schön

In diesem Jahr ist alles anders, auch das Weihnachtsfest. Wir werden uns in deutlich kleineren Runden zusammenfinden und auch weniger durchs Land fahren. Dabei gibt es für viele von uns feste Rituale, an welchem der Feiertage man wo mit wem zusammen ist. Rituale verbinden und geben Sicherheit. Können wir sie ersetzen? Und wenn ja, wie? Psychologin Annegret Wolf empfiehlt, zunächst an dem festzuhalten, was möglich ist.