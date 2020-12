Chaotisches System macht Vorhersagen schwer

Aber warum ist es so schwierig für die Meteorologinnen und Meteorologen, das Wetter über einen Zehn-Tages-Trend hinaus zu prognostizieren? Die Erklärung dafür liefert die sogenannte Chaostheorie.

Man muss dazu wissen, dass die Atmosphäre ein chaotisches System ist. Das heißt, im Prinzip kann ein Schmetterlingsschlag in Australien das Wetter auch bei uns fünf Tage später hier in Deutschland total beeinflussen. Andreas Friedrich, Deutscher Wetterdienst

Das Problem dabei sei, dass sich das nicht exakt berechnen lasse. Es gebe einfach keine Gleichungen wie beispielsweise in der Astronomie. Astronomen könnten etwa ganz genau vorhersagen, wann und wo eine Sonnenfinsternis zu sehen sei, so Friedrich. Das lasse sich genau ausrechnen, weil die Kräfte bekannt sind. "In der Atmosphäre haut das nicht hin", ergänzt der Meteorologe. Dabei hat jahrelange Forschung die Wettervorhersage schon besser gemacht. "Die Qualität einer Vorhersage, die wir heute für eine Woche in die Zukunft machen, die war vor 30 Jahren nur für drei Tage so gut", sagt Friedrich. "Also da haben wir auch schon Fortschritte gemacht."

Aber welches Wetter bräuchte es denn eigentlich, damit wir in Mitteldeutschland eine weiße Weihnacht bekommen? Eine Wetterlage, die uns kalte Luft beschert, antwortet Friedrich auf diese Frage. "Am besten so aus Nordeuropa oder so Nordrussland, denn da ist es kalt." Genau da ist er gerade, der knackig-kalte Winter. Im Norden von Russland liegen die Temperaturen aktuell bei minus 10 bis minus 20 Grad. Im Norden Skandinaviens sehe es ganz ähnlich aus. "Dort liegt auch schon zum Teil 30 Zentimeter Schnee", ergänzt Friedrich. Und genau von dort müsste die Luft zu uns nach Mitteleuropa strömen.

Dann bräuchten wir noch Feuchtigkeit. Das heißt, man braucht auch noch ein Tiefdruckgebiet, das westlich oder südlich von Deutschland liegt und warme und feuchte Luft in höheren Luftschichten über diese kalte Luft schiebt. Andreas Friedrich, Deutscher Wetterdienst