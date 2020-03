Krankheit kann aber auch die Zuwendung der Eltern zurückbringen. Sie kann sogar sinnstiftend sein für die Eltern. Bis zu dem Punkt an dem Überfürsorge die Krankheit verstärkt. So sehr sich die Kinder auch aus der Welt in sich selbst zurückziehen - kann die Krankheit doch gut behandelt werden, sagt Thomas Jans:

Doch das ist nur der erste Schritt. Zur Genesung braucht es ein gut koordiniertes Zusammenspiel verschiedener Therapien, der Eltern und psychosozialer Unterstützung. So die Erfahrungen am Uniklinikum Würzburg, das in der Vergangenheit Patienten behandelt hatte, die überfordernde Konfliktsituationen in Deutschland erlebt hatten. Das Resignation-Syndrom ist also keine Krankheit, die nur bei geflüchteten Kindern auftritt. Vielmehr können die dramatischen Umstände einer Flucht diese Krankheit auslösen.