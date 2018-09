Viele politisch extremistische Gruppen, ob Islamisten, Neonazis oder radikale Anarchisten, lehnen die parlamentarische Demokratie der Bundesrepublik ab. Sie wollen die Gesellschaft nach ihrer Vorstellung umbauen, je nach Weltanschauung in einen autoritär geführten Staat, in eine religiöse Diktatur oder in eine Räterepublik. Die Bewegungen bedrohen die Freiheit der Medien oder den Rechtsstaat mit seiner unabhängigen Justiz. Gelangen sie an die Macht, beseitigen sie die Gewaltenteilung zwischen Parlamenten, Regierung und Gerichten. Das bedroht die Schutzrechte der Bürger vor dem Zugriff des Staates.