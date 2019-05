Die Zahlen der Analyse erschrecken: Im Jahr 2015 hatten weltweit 20 Millionen Neugeborene ein Gewicht von weniger als 2.500 Gramm. Sind Babys zu leicht, dann kann das schwerwiegende Folgen haben, sagt Mercedes De Onis von der Weltgesundheitsorganisation WHO: "80 Prozent der weltweiten Todesfälle von Neugeborenen treten auf bei Säuglingen mit geringem Geburtsgewicht. Und die, die überleben, können Einschränkungen bei ihrer Entwicklung haben und im Erwachsenenalter haben sie ein großes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzprobleme und Diabetes, zum Beispiel."

Die WHO hat zusammen mit dem Londoner Institut für Hygiene und Tropenmedizin und dem Uno-Kinderhilfswerk UNICEF die erste globale Analyse zu diesem Thema durchgeführt. Demnach kamen drei Viertel der Babys mit niedrigem Geburtsgewicht in Südasien und in afrikanischen Ländern südlich der Sahara zur Welt.