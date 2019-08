Stimmt die Aussage in diesem Facebookpost? Nein.

Was genau in diesem einen Waldstück passiert ist, können wir nicht sagen. Doch es muss nicht unbedingt sein, dass die Lichtung nur für die Windräder entstanden ist. Laut Sven Pasemann Mitarbeiter des ThüringenForst könnten derartige Flächen, die beispielsweise im Zusammenhang mit der Borkenkäferplage gerodet werden mussten, für Windkraftanlagen genutzt werden. Er schließt die Energiegewinnung durch Windkraft als Teil der Bewirtschaftung des Waldes nicht aus. Pasemann betont, dass die Mitarbeiter des Forsts gleichermaßen den Aufgaben nachkommen müssen, den Wald zu schützen und zu bewirtschaften.

Pläne für Windräder im Wald werden allerdings oft mit Aussagen wie "Der abgehackte Wald hätte übrigens mehr CO2 aufgenommen, als durch die wenigen lächerlichen Windräder CO2 gespart wird" in Frage gestellt. Stimmt diese Aussage überhaupt?

Dr. Thomas Grünwald ist Wissenschaftler am Institut für Hydrologie und Meteorologie an der TU Dresden und erforscht den CO2-Austausch zwischen Boden, Pflanzen und Atmosphäre. Mithilfe von Messvorrichtungen in den Baumkronen des Tharandter Waldes misst Grünwald, wie groß der CO2-Austausch des gesamten Ökosystems ist. Obwohl Bäume nachts auch CO2 ausatmen, wird dem Ökosystem insgesamt CO2 entzogen.