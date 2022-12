Mehrere Gänge leckeres Essen, dazu einen Punsch oder Wein: Weihnachten kann so schön sein. Zur Weihnachtszeit lassen wir alles ruhiger angehen und entspannen einmal so richtig. Doch Obacht: Wer sich über die Feiertage kaum bewegt, kann körperliche Schäden davontragen. Wie eine Studie der University of Liverpool zeigt, stellt Faulenzen in der Weihnachtszeit ein ernsthaftes Risiko für die eigene Gesundheit dar. Schon nach zwei Wochen Inaktivität lassen Herz und Lunge nach, auch Muskeln und Knochen werden schwächer.