Es gibt Weihnachts-Muffel und es gibt Menschen, die die Weihnachtszeit so richtig zelebrieren. Interessant ist, glaubt man Psychologen, was man beim Schmücken über die Menschen erfahren kann. Personen, die ihr Haus weihnachtlich schmücken, werden grundsätzlich als freundlich und offen angesehen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die im psychologischen Fachmagazin "Journal of Environmental Psychology" publiziert wurde. Frühes Schmücken führt laut der Studie auch dazu, dass sich die Menschen früher und damit über einen längeren Zeitraum im Advent erinnern. Das wiederum führe zu einer größeren Verbundenheit mit den verstorbenen Personen.