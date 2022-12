Zucker in Form von Glukose ist für uns ein lebenswichtiger Energielieferant. Er liefert uns den Kick für den Augenblick, macht uns leistungsfähig und lebendig. Wenn der Blutzuckerspiegel in den Keller sinkt, sind wir oft nur halbe Menschen, saft- und kraftlos. Zucker ist also ein sehr wichtiger Bestandteil im Leben. Die Weihnachtszeit mit all ihren süßen Verführungen vom Weihnachtsgebäck, über kandierte Mandeln, bis zu himmlischen Schokoladen müsste demnach ja ein Paradies für uns und unser Wohlbefinden sein. Hier liegt die Betonung auf 'sollte'. Zwar katapultiert uns der Zucker in Form leckerer Plätzchen in himmlisches Wohlbefunden, doch im Hintergrund kratzt seine Überdosis schön stetig an unserer Gesundheit.