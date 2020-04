Medienforscher im Interview Dürfen wir über Corona Witze machen?

Ist Ihnen am 1. April etwas aufgefallen? Eben. Es war nichts los. Kaum jemand wurde in den April geschickt. Dabei ist Lachen so wichtig. Aber darf man über Corona Witze machen? Ja, sagt Medienwissenschaftler Prof. Dr. Lars Koch, aber nicht alle sind lustig.