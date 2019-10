Ob der Großteil der Aquarienbesitzer sich eigentlich im Klaren ist, was für ein glorreiches Tierchen da in ihren Becken seine Runden dreht? Der Zebrafisch hat's drauf und liefert von Zeit zu Zeit erstaunlichen Stoff: Forscher schauen sich zum Beispiel gerade genau an, warum Zebrafische keinen Alzheimer bekommen. Ihre Taktik: Gehirnzellen wachsen nach und werden ersetzt.