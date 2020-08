Alternative Stromspeicher Ziegelsteine sind die neuen Akkus

Dass Steine Energie speichern können, ist nicht neu. Auch in Deutschland gibt es Projekte, Wind- oder Solarstrom in Steinen zu speichern. Dabei passiert in großem Maße das, was wir seit Jahrzehnten als Nachtspeicherheizung kennen.

Billiger oder überschüssiger Strom wird genutzt, um Gestein zu erhitzen. Im Fall eines Großprojektes etwa, das in Hamburg umgesetzt wird, sind es 1.000 Tonnen Vulkangestein. "Im Grunde nehmen wir Strom, wandeln das in Wärme um, speichern die Wärme und machen später aus der Wärme wieder Strom", erklärt Hasan Özdem vom Windradhersteller Siemens Gamesa, der die Anlage betreibt, im Deutschlandfunk. Der Wirkungsgrad ist allerdings nicht besonders gut. Nur 25 bis 30 Prozent der Energie bleiben erhalten – fast drei Viertel gehen also verloren.

Strom direkt im Stein speichern

Doch Wärme ist nur eine Möglichkeit, Energie in Steinen zu speichern. Könnte man nicht den Teil mit der Wärme aus der Gleichung entfernen und die elektrische Energie direkt im Stein speichern? Ja, sagt ein Forscherteam der Washington University St. Louis (USA). Die Veröffentlichung des Teams um den Assistenzprofessor Julio M. D’Arcy und seinen Doktoranden Hongmin Wang ist ein sogenanntes Proof-of-Concept, also der Nachweis, dass etwas funktioniert.

"In dieser Arbeit haben wir eine Beschichtung aus dem leitenden Polymer PEDOT entwickelt, das aus Nanofasern besteht, die das innere poröse Netzwerk eines Ziegels durchdringen. Eine Polymerbeschichtung bleibt in einem Ziegel eingeschlossen und dient als Ionenschwamm, der Elektrizität speichert und leitet", sagte D'Arcy in einer Mitteilung der Uni.

Energie für Notbeleuchtung

Der von Chemikern der Washington University in St. Louis entwickelte Ziegelstein versorgt eine grüne Leuchtdiode mit Energie. Bildrechte: D'Arcy laboratory, Department of Chemistry, Washington University in St. Louis Man könnte also eine Solaranlage anschließen und dann den Strom von dort direkt im Stein speichern, so die beiden Chemiker. Schon 50 Steine ​​würden reichen, "die Notbeleuchtung fünf Stunden lang mit Strom zu versorgen", so D’Arcy. Oder die Wand dient als Superkondensator, der jede Stunde hunderttausende Mal aufgeladen werden kann. "Wenn Sie ein paar Steine ​​anschließen, können Mikroelektroniksensoren problemlos mit Strom versorgt werden."

Die strukturelle Stabilität und die offene Mikrostruktur eines Ziegels führen zu mechanisch robusten PEDOT-beschichteten Ziegelelektroden, die in Reihe geschaltet und mit Epoxid beschichtet ein stabiles stationäres wasserdichtes Superkondensatormodul erzeugen. Studie

Material für wenige Cent