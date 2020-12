Die Mordserie, die bis heute für Schlagzeilen sorgt, begann im Dezember 1968 mit dem Mord an einer Frau und einem Mann, die in einem Auto erschossen wurden. Im Sommer 1969 dann der nächste Fall, auch hier wurde auf einen Mann und eine Frau in einem Auto geschossen, wobei der Mann überlebte.

Später im selben Jahr wurde ein junges Pärchen am Ufer des Berryessa Sees im Napa Valley attackiert. Ein mit Schusswaffe und Messer bewaffneter Unbekannter in einer mittelalterlichen Exekutionshaube überwältigte die 22-jährige Cecilia Shepard und den 20-jährigen Bryan Hartnell, fesselte die beiden und versuchte sie zu erstechen. Im Oktober 1969 wurde in San Francisco ein Taxifahrer erschossen. Der Mörder behauptete in Briefen an die Öffentlichkeit, er habe insgesamt 37 Menschen getötet.

Eine perfide Taktik des Mörders, die aufging: Er bezog die Öffentlichkeit mit ein und hinterließ rätselhafte Botschaften, die bis heute nicht alle gelöst sind. In Briefen wandte er sich an Zeitungen und und drohte weitere Morde an, sollten seine Botschaften nicht auf der Titelseite veröffentlicht werden. Teile dieser Briefe waren allerdings nicht in Schriftform verfasst, sondern in Kryptogramm-Codes. Tatsächlich hatten am 1. August 1969, einem Freitag, zwei Tageszeitungen in San Francisco einen Brief mit fast identischem Wortlaut erhalten, unterzeichnet mit einem Tierkreissymbol, was den Absender im Volksmund zum "Zodiac-"(Tierkreiszeichen) Killer" machte. Darin hieß es: