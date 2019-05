Honecker fühlt sich außerdem auf seinem ureigenen Feld, der Jugendpolitik angegriffen und will sein Terrain behaupten. Ausgerechnet ein Vorkommnis in West-Berlin spielt ihm in die Karten: Ein Konzert der Rolling Stones auf der Waldbühne im September 1965 endet in schweren Tumulten und Verwüstungen. Von nun an ist es Bands in der DDR verboten, öffentlich Beatmusik oder Rock'n' Roll zu spielen. Die meisten Amateurgruppen verlieren ihre Lizenz. In Leipzig kommt es im Oktober 1965 zur Beatdemo, der Protest von rund 1.000 Menschen wird gewaltsam aufgelöst. Ende Dezember hält Honecker seine berüchtigte Grundsatzrede auf dem "Kahlschlagplenum". Bildrechte: dpa