Es ist das Ende der Gedankenfreiheit: Am 10. Mai 1933 landen in Berlin Tausende Bücher im Feuer. Darunter die Erzählungen Tucholskys, die Romane von Döblin, Brechts Gedichte und Freuds Schriften. "Jüdisch, pazifistisch, kommunistisch, das sind die Todsünden im neuen Land", erklärt Buchautor und Journalist Volker Weidermann. Er hat die Geschichte jener Nacht im Mai aufgeschrieben und erzählt in seinen "Buch der verbrannten Bücher" die Lebensgeschichten der Autoren, deren Werke in Flammen aufgingen.

Goebbels und seine Feuerrede

Der promovierte Philologe und Germanist Joseph Goebbels lässt es sich nicht nehmen, den barbarischen Akt mit einer Rede zu begleiten:

Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Joseph Göbbels 10.Mai 1933

Die mitternächtliche Inszenierung ist zwar ganz nach seinem Sinn, aber seine Idee ist sie nicht, erklärt Weidemann: "Goebbels selbst hat erst einen Tag vor der Bücherverbrennung zugesagt, dass er teilnehmen würde. Denn: Das hat er auch in seiner Feuerrede gesagt. Er hätte sich selbst nicht vorstellen können, dass Deutschland so kurze Zeit nach dem Machtantritt der Nazis schon so weit sein würde."

Die Sammelaktion

Es sind Studenten, die in SA-Uniformen bereitstehen und die Schriften jüdischer Autoren beseitigen. Liberale Gedanken gelten vielen von ihnen als undeutsch. Die Bücher, in denen sie niedergeschrieben sind, sollen verschwinden. Es kommt zu Sammelaktionen. Die Studenten gehen in Bibliotheken, in Büchereien und in Universitäten. Geplant wird die Kampagne von der deutschen Studentenvertretung. Zehntausende Bücher werden allein in der Nacht des 10. Mai 1933 verbrannt. Bildrechte: IMAGO

Reichsweit sind die Mitarbeiter der öffentlichen Bibliotheken angewiesen, die sogenannte Schmutz- und Schundliteratur selbständig zu kennzeichnen und zum Abtransport bereitzustellen. In Stoßtrupps überfallen die Studenten private Leihbüchereien und Buchhandlungen. Doch nicht in jedem Fall werden die entfernten Bücher vernichtet.

Mancherorts, wie in Halle an der Saale, werden die bücherraubenden Horden sogar von Polizisten eskortiert, um der Aktion den Anschein von Legalität zu geben. Selbst einige Buchhändler legen vorsorglich selbst Hand an. Köln, Dresden, Hamburg, Halle, Würzburg, Nürnberg, München, Rostock, Frankfurt – zwischen März und Juni finden in mehr als 50 Städten Bücherverbrennungen statt.

Das Rätzel der Geschichtswissenschaft

Öffentliche Proteste gibt es kaum. Auch die deutsche Professorenschaft will es sich nicht mit den neuen Machthabern verderben. Stattdessen unterstützt sie die Aktion mit feierlichen Brandreden und stellt damit die Geschichtswissenschaft bis heute vor Rätsel.

Weidermann erklärt dazu: "Das ist eines der großen Geheimnisse, die wir bis heute nicht gelöst haben. Ja, wie ist es möglich?! Dass es praktisch keinen Protest dagegen gab, dass Germanistikprofessoren, dass Studenten, dass ausnahmslos alle teilnehmen. Wie war das möglich, so kurze Zeit nach dem Machtantritt. Das ist tatsächlich überraschend."

Der Anfang vom Ende

Das Land der Dichter und Denker gibt in dieser Zeit seinen kritischen Geist auf und überlässt alles weitere dem Führer. "Und natürlich, kann man nicht die Bücherverbrennung mit dem Morden im KZ messen. Aber es war natürlich der Anfang. Und der Satz: da, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man später auch Menschen, der stimmt natürlich ganz genau", resümiert Volker Weidermann.