Vorbild für die zeitgleich in 22 Universitäts- und Hochschulstädten durchgeführten Bücherverbrennungen ist die am 10. Mai auf dem Berliner Opernplatz stattfindende "Akademische Feier". Danach brennen bis in den Oktober in weiteren 46 Städten Bücher. Nur zwei Universitätsstädte erteilen der Führung in Berlin eine Absage: Tübingen und Stuttgart. In Halle soll der Grund für die Verschiebung auf den 12. Mai laut Saalezeitung gewesen sein, dass der hallesche Kampfbund am 10. verhindert war. Der Kampfbund gehörte zur Kommission, die den "Vorläufigen hallischen Generalindex", die Liste der "volkszersetzenden" Bücher, zusammenstellte.