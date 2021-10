Rennfieber in der Börde DDR-Motorsport: Von der Buckelpiste zur Arena von Oschersleben

Sie gehört heute zu den fünf Großen in Deutschland: die Motorsportarena Oschersleben mitten in der Börde, mitten in Sachsen-Anhalt. Querfeldein über Wiesen und Buckelpisten ging es dort schon ab den 1960er-Jahren: Motocross, Straßenrennen und später auch Autocross. Seitdem hält das Rennfieber an. Doch wie kam es, dass aus der ehemaligen DDR-Rennpiste mitten in dieser landwirtschaftlich geprägten Region eine weltbekannte Hightechanlage wurde, wo heute auch der internationale Nachwuchs trainiert?