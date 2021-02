Dr. Michael Burgkhardt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie die ganze DDR zerfällt 1989 auch das Gesundheitssystem. Es droht der Kollaps. Auch in der Poliklinik Ost in Leipzig, die damals von Michael Burgkhardt geleitet wird. Noch heute kann er sich an den massenhaften Wegzug seiner Kollegen erinnern: "In der Zeit musste ich früh in der Poliklinik Schäfchen zählen, weil innerhalb von einem halben Jahr etwa 20 bis 25 Mitarbeiter gegangen waren und das nicht aufzuhalten war."

Offener Brief in Tageszeitung

Bei aller Sorge wächst auch die Gewissheit, dass sich nun im Land etwas ändern wird und so entscheidet sich Michael Burgkhardt in Leipzig zu bleiben. Andere gehen und nehmen sogar mit, was ihnen nicht gehört. "Ich hatte ein Ehepaar in meiner Poliklinik, die von einer Verwandtschaftsreise nicht wiedergekommen sind. Sie haben aber ihre gesamten Unterlagen aus der Poliklinik mit nach Hamburg genommen. Patientenakten, Statistiken und eine angefangene Doktorarbeit. Darüber war ich so wütend, dass ich einen offenen Brief in der 'Jungen Welt' geschrieben habe", erinnert sich Burgkhardt. Statt wie viele seiner Kollegen in den Westen "rüber zu machen", bleibt Burgkhardt in Leipzig und setzt sich offen für Veränderung ein.

Der Artikel weckt das Interesse westdeutscher Journalisten. Sein Interview mit den Tagesthemen wird am 9. November 1989 ausgestrahlt - wenige Stunden bevor die Grenze aufgeht. Die Sendung sorgt für große Anteilnahme. Es folgte ein Spendenflut. "Wir hatten für mindestens zwei Jahre Einmal-Verbrauchsmaterialien. Wir konnten ein Auto für die Poliklinik kaufen, mit dem wir Einkäufe machen konnten und ähnliche Dinge."

1990: Fesche Vertreter und Niederlassungsseminare